Перотти вернется в «Дженоа»

По словам журналиста Николо Скира, нападающий «Фенербахче» Диего Перотти продолжит карьеру в Италии.

По словам источника, 33-летний аргентинец достиг принципиальной договоренности о расторжении контракта со стамбульцами. В ближайшее время Перотти подпишет контракт с «Дженоа», за который играл ранее.

Перотти играет за «Фенербахче» с октября 2020 года. В прошлом сезоне на его счету четыре матча в чемпионате Турции, в которых он забил три гола.

Ранее Перотти выступал за итальянский клуб из Генуа с 2014 по 2016 год.