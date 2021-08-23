Агент защитника «Фенербахче» подтвердил интерес «Спартака» к своему клиенту

Агент Патрик Нтанда, клиентом которого является центральный защитник «Фенербахче» Марсель Тиссеран, подтвердил информацию о том, что его подопечным интересуется «Спартак».

– Интерес «Спартака» к Марселю действительно был, – цитирует агента Sport24.

Тиссеран защищает цвета «Фенербахче» с сентября 2020 года. В общей сложности 23-летний конголезец отыграл за турков 28 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт истекает летом 2023-го.

Ранее в своей карьере футболист выступал за «Вольфсбург», «Монако», «Ланс», «Тулузу» и «Ингольштадт».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,4 миллиона евро.