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23 августа 09:23
автор: Александр Бойченко

Симеоне рассказал, чего не хватает «Атлетико» для завоевания титулов

Накануне «матрасники» обыграли «Эльче» (1:0).

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 2-го тура Примеры с «Эльче» (1:0) рассказал о проблемах мадридской команды.

«Подготовка к этому сезону была непростой. Наши футболисты сыграли много международных матчей и игр в Южной Америке. Это никого не волнует, но мы должны с этим работать. Есть футболисты, пришедшие в клуб позже других. Мы должны адаптироваться.

Что касается трансферных планов, мы стремимся к тому, чтобы на каждую позицию приходилось по два игрока. Нам нужен нападающий. Подберем подходящий вариант. Если мы не сможем найти, нам придется адаптироваться, как мы всегда делали», - цитирует слова Симеоне Marca.

В следующем туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится 29 августа в Мадриде.

источник: Marca
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