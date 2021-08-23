Симеоне рассказал, чего не хватает «Атлетико» для завоевания титулов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 2-го тура Примеры с «Эльче» (1:0) рассказал о проблемах мадридской команды.

«Подготовка к этому сезону была непростой. Наши футболисты сыграли много международных матчей и игр в Южной Америке. Это никого не волнует, но мы должны с этим работать. Есть футболисты, пришедшие в клуб позже других. Мы должны адаптироваться.

Что касается трансферных планов, мы стремимся к тому, чтобы на каждую позицию приходилось по два игрока. Нам нужен нападающий. Подберем подходящий вариант. Если мы не сможем найти, нам придется адаптироваться, как мы всегда делали», - цитирует слова Симеоне Marca.

В следующем туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится 29 августа в Мадриде.