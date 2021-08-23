Глушаков заявил о желании вернуться в сборную России: Вот мои голы, сравните с любым полузащитником

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в сборную России.

«Мы с Карпиным не общались, не виделись. Готов играть за сборную России, для этого есть статистика. Вот мои голы, можете сравнить мою игру с любым полузащитником за три года. Кто-то говорит, что я старый, но это пыль в глаза болельщиков и людей, которые смотрят футбол на кухне, у дивана», – цитирует 34-летнего Глушакова ТАСС.

Также футболист предположил, почему его перестали вызывать в сборную России.

«Думаю, что меня исключили из сборной не из-за результатов, а из-за какой-то интриги и так далее. Конечно, хочу попасть в сборную», – добавил футболист.

Напомним, Денис Глушаков играл в сборной России с 2011 по 2018 год. На его счету 57 матчей и пять голов.