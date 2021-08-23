Бензема поднялся на девятое место по числу сыгранных матчей в составе «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел в стартовом составе на игру второго чемпионата Испании против «Леванте» (3:3), который прошел вчера, 22 августа.

Отметим, что в своей карьере 33-летний француз отыграл свой 561-й матч в футболке мадридского клуба. Тем самым, он вышел на девятое место по данному показателю.

Больше всех встреч за «сливочных» провел испанский форвард Рауль – 741. На второй строчке располагается голкипер Икер Касильяс (725). Тройку лучших замкнул защитник Мануэль Санчис (710).

Напомним, Бензема выступает за «Реал» c июля 2009 года. В 561 матче за клуб он забил 281 гол и сделал 146 результативных передачи. Вместе с командой форвард стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также три раза брал чемпионство в Испании.