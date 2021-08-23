Пайет показал свою спину после попадания бутылки со стороны болельщика на матче (фото)

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайе получил незначительные травмы спины во время конфликта с болельщиками «Ниццы» во время матча третьего раунда чемпионата Франции. Встреча, состоявшаяся накануне, была прервана из-за беспорядков.

В конце матча при счете 1:0 в пользу «Ниццы» болельщики хозяев начали набрасывать бутылки на поле. Один из болельщиков бросил орудие в Пайе. Вероятно, на фото видны следы от попадания бутылки.

Француз отбросил ее, после чего вспыхнули беспорядки. Болельщики выбежали на поле, устроив драку с соперниками.

Судья остановил встречу и отправил игроков в подтрибунное помещение В дальнейшем арбитр намеревался возобновить игру, но марсельские футболисты отказались выходить на поле. Теперь «Марселю» грозит техническое поражение.

Руководители обоих клубов обвинили друг друга в провоцировании конфликта.