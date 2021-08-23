«Манчестер Сити» установит статуи Компани и Давиду Силве

В субботу, 28 августа, перед матчем третьего тура Премьер-лиги против «Арсенала» на стадионе «Этихад» будут открыты статуи в честь легенд клуба Винсента Компани и Давида Сильвы.

Памятники будут расположены за восточной трибуной «Этихад». В 2022 году к ним присоединится статуя в честь Серхио Агуэро, лучшего бомбардира клуба всех времен. Поклонники «горожан» называют Компани, Сильву и Агуэро «Святой Троицей».

Компания, Сильва и Агуэро вместе играли в манкунианском клубе восемь лет и помогли «Сити» стать доминирующей силой в английском футболе.

Детали первых двух статуй клуб хранит в секрете до субботы. Семья Компани была тронута, когда на прошлой неделе увидела предварительные эскизы, и Винсент уверен, что скульптор Энди Скотт проделает большую работу.

«Это был один из самых эмоциональных и значимых моментов в моей карьере по многим причинам. В нем запечатлены и гордость, и печаль, но для этого есть веская причина и радость. Все в один момент.