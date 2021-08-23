«Рубин», «Ростов» и «Ахмат» ведут борьбу за футболиста «Локомотива» Ненахова

Правый защитник «Локомотива» Максим Ненахов может покинуть московский клуб в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый ситуацией.

Напомним, 22-летний россиянин пополнил состав железнодорожников в июле этого года, подписав трехлетний контракт. Сумма его трансфера из «Ахмата» составила два миллиона евро. Однако, с тех пор он не провел ни одной игры за новую команду.

– Игрока хотели бы видеть у себя «Рубин», «Ростов» и «Ахмат». Сам Ненахов недоволен отсутствием игровой практики, что является для него приоритетным моментом. Впрочем, пока руководство «Локомотива» не отпускает защитника в другую команду, – сказал источник.

Ненахов является воспитанником академии «Динамо». Окончательно клубную систему бело-голубых он покинул летом 2019 года. Тогда его подписал «Ротор». К составу «Ахмата» защитник присоединился в январе прошлого года – на счету футболиста 41 матч, в которых он сделал три ассиста.