Киммих продлил контракт с «Баварией» (фото)

Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с опорным полузащитником Йозуа Киммихом.

Как сообщается на сайте немецкого клуба, новое соглашение 26-летнего игрока рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, Киммих пополнил состав баварцев летом 2015 года. Сумма его трансфера из «Лейпцига» составила 8,5 миллионов евро. С тех пор он он принял участие в 264 матчах, забил 30 голов и отдал 73 ассиста. Вместе с клубом хавбек стал шестикратным чемпионом Германии, а также победителем Лиги чемпионов.

Добавим, что после двух туров нынешнего сезона бундеслиги подопечные Юлиана Нагельсманна занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.