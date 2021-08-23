Джибриль Сиссе о словах президента «Ниццы»: Какая мерзость, мистер Ривьер

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе прокомментировал слова президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривьера. Напомним, что после матча 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» - «Марсель» Ривьер обвинил игроков марсельской команды в разжигании конфликта с болельщиками.

«Какая наглость, мистер Ривьер. Вы полностью упускаете суть. Защищать свой клуб и своих болельщиков - это правильно, но здесь вы зашли слишком далеко», - написал Сиссе на своей странице в Twitter.

Напомним, в матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» - «Марсель» болельщики массово выбегали на поле и дрались с игроками. Эпизод конфликта начался так: ультрас «Ниццы» бросили бутылку в полузащитника «Марселя» Димитрия Пайета. Футболист закинул бутылку обратно на подиум, после чего на поле вырвались разгневанные фанаты. Тогда стало известно, что марсельские футболисты отказались от продолжения матча с «Ниццей» из-за отсутствия гарантий безопасности. За это клубу грозит техническое поражение со счетом 0:3.