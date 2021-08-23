Карасев рассудит «Ференцварош» и «Янг Бойз» в матче квалификации Лиги чемпионов

УЕФА объявил имена арбитров на ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Примечательно, что игру венгерского «Ференцвароша» и швейцарского «Янг Бойз» рассудит российский рефери Сергей Карасев. Помогать ему будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Отмечается, что за работу VAR будет отвечать Марко Фриц из Германии, а его помощником назначен немец Кристиан Дингерт.

Добавим, что первый поединок команд завершился в пользу швейцарского клуба (3:2). Ответная встреча состоится 24 августа и стартует в 22.00 мск.