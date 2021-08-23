Экс-игрок ЦСКА Сердеров: Хабиб – легенда, он поднялся с низов и стал мировой личностью

Воспитанник ЦСКА Сердер Сердеров положительно отозвался об экс-чемпионе UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

– Хабиб – наш чемпион, легенда. Мне нравится подход Нурмагомедовых, их целеустремленность с детства. Многому можно поучиться. Хабиб поднялся с низов, стал мировой личностью. Про таких людей должны снимать фильмы, чтобы научить молодое поколение. Чтобы они видели: живя в любой точке земли, можно вырасти в большого человека, если всегда идти к своей цели, – цитирует Сердерова Sport24.

Напомним, что 32-летний дагестанец завершил карьеру в октябре прошлого года после защиты титула в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях.