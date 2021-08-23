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23 августа 11:14
автор: Владислав Корегин

Медведев остался на третьем месте в Чемпионской гонке ATP

На прошедшем турнире в Цинциннати россиянин дошел до стадии полуфинала, в котором своему соотечественнику Андрею Рублеву.

Сегодня, 23 августа, официальный сайт ATP опубликовал рейтинг Чемпионской гонки нынешнего сезона в мужском одиночном разряде.

Согласно информации источника, первые три места остались неизменными. Лидерство сохранил серб Новак Джокович, на счету которого 7170 очков. На второй строчке расположился представитель Греции Стефанос Циципас (5380). Тройку лучших замкнул россиянин Даниил Медведев, набравший 4380 очков.

Отметим, что с шестого на четвертое место поднялся Александр Зверев, представляющий Германию. Это произошло после того, как немец стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, обыграв в финале Андрея Рублева. При этом российский теннисист остался на пятой строчке рейтинга. На шестую позицию опустился итальянец Маттео Берреттини.

источник: ATP
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