Гилерме прокомментировал игру «Локомотива» с «Краснодаром» и возвращение в сборную России

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре «Тинькофф» чемпионата России.

«Мы выиграли неуверенно. Второй тайм можно было сыграть получше, нужно было доиграть игру. Так уж вышло. Мы, наверное, хотели больше играть в защите.

Возвращение в сборную? Ха-ха, спасибо, я не комментирую», - сказал «СЭ» Гилерме.

«Локомотив» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Краснодар остался на девятой строчке с шестью очками.