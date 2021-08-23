Дмитрий Рыбчинский: «Локомотив» не расслаблялся во втором тайме несмотря на старания «Краснодара»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре «Тинькофф» чемпионата России.

«Да, второй тайм был сложнее. «Краснодар» прибавил. Мы не расслаблялись. Внутренняя мотивация, сборы, работа тренерского штаба - я считаю, что все это вместе помогает нам побеждать. Дубль Смолова? Мы сегодня сыграли на контратаках. В хорошей контратаке можно забить», - сказал «СЭ» Рыбчинский.

В первом тайме дублем отличился нападающий «красно-зеленых» Федор Смолов.

«Локомотив» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» остался на девятой строчке с шестью очками.