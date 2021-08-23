«Аталанта» близка к подписанию Дзаппакосты

Правый защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста находится в шаге от перехода в «Аталанту».

Как сообщает сайт журналист Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, 29-летний итальянец присоединится к составу «бергамасков» в ближайшее время и подпишет с командой четырехлетний контракт. Сумма трансфера футболиста пока неизвестна.

Напомним, что Дзаппакоста стал игроком «Челси» в августе 2017 года. Весь прошлый сезон защитник провел в аренде в «Дженоа» – на его счету 25 проведенных встреч за генуэзцев, в которых он забил четыре гола и отдал два ассиста.

В составе «Аталанты» защитник выступал в период с 2011 по 2015 год.