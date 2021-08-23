Полиция задержана трех подростков после беспорядков на матче «Ницца» - «Марсель»

Полиция задержала троих несовершеннолетних подростков после матча 3-го тура Лиги 1 «Ницца» - «Марсель». Встреча завершилась скандалом: болельщики хозяев устроили бунт, выбежав на поле.

По данным RMC, трое несовершеннолетних были доставлены в полицию, но затем переданы их родителям. О возможном наказании пока ничего не сообщается.

В конце матча при счете 1:0 в пользу «Ниццы» болельщики хозяев начали забрасывать бутылки. Один из них поразил полузащитника «Марселя» Дмитрия Пайета. Затем француз отбросил ее, после чего начались беспорядки. Болельщики начали прорваться на поле.

Судья остановил встречу и отправил игроков в подтрибунное помещение. В дальнейшем арбитр намеревался возобновить игру, но марсельские футболисты отказались выходить на поле. Теперь «Марселю» грозит техническое поражение.

Руководители обоих клубов обвинили друг друга в провоцировании конфликта.