Станислав Магкеев: «Локомотив» отдал инициативу «Краснодару» во втором тайме? Таков был план на игру

Центральный защитник «Локомотива» Станислав Магкеев подвел итоги пятого тура чемпионата России, в котором его команда одержала домашнюю победу над «Краснодаром» (2:1).

Напомним, что одним из главных героев встречи стал форвард железнодорожников Федор Смолов, оформивший дубль.

– Во втором тайме мы отдали инициативу «Краснодару». Хотели играть на контратаках. Самое главное, что добились результата и заработали три очка. Отдали инициативу? Это был план на второй тайм. Может быть, могли довести игру как-то получше, но так получилось, – цитирует Магкеева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего россиянина пять проведенных встреч, в которых он заработал одну желтую карточку.

На данный момент подопечные Марко Николича занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет одно очко.