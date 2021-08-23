Александр Точилин: Нет гарантии, что и меня не уволят после пяти туров

Новый главный тренер «Кубани» Александр Точилин заявил, что готов уйти в отставку в любой момент, и рассказал о целях клуба на ближайшие годы.

«Нет никакой гарантии, что меня не уволят после пяти туров! Хотя мне совсем некогда готовиться. Такая профессия, к этому надо быть готовым. Если вы не уверены в себе, то лучше не вдаваться в подробности. Вы можете сослаться на какие-то внутренние проблемы, но в любом случае вы отвечаете за спортивную составляющую и, следовательно, будете под обстрелом в первую очередь.

Надеюсь, мы сможем выполнить задачи, поставленные руководством «Кубани». Сегодня речь идет о стабилизации игры и создании команды, которая сможет бороться за Премьер-лигу в следующем сезоне. Хотя в этом я буду ставить максимум целей», - приводит слова Точилина Sportbox.ru.

В Кубке России «Кубань» сыграет в одной группе с еще одним клубом из Краснодара, носящим одноименное название.