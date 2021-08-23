Форвард «Марселя» Радоньич на правах аренды перешел в «Бенфику»

Пресс-служба «Бенфики» сообщила о переходе в команду флангового нападающего «Марселя» Неманьи Радоньича.

Отмечается, что лиссабонский клуб арендовал 25-летнего представителя Сербии до конца сезона-2021/22. По окончании соглашения «орлы» могут выкупить футболиста за восемь миллионов евро.

Напомним, Радоньич стал игроком «Марселя» в августе 2018 года, перейдя из «Црвены Звезды» за 12 миллионов евро. За французскую команду он отыграл 63 матча, забил восемь голов и отдал три ассиста. Вторую половину прошлого сезона форвард провел в аренде в «Герте».

В составе сборной Сербии Радоньич отличился четырьмя забитыми мячами в 22 встречах.