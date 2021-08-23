Дюков подтвердил намерение РФС отменить лимит на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) выступил с предложением отказаться от лимита на легионеров. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» президент организации Александр Дюков.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. Фактически, мы можем говорить об отказе от лимита по легионерам в принципе», – сказал Дюков.

При этом глава РФС отметил, что прямой связи между успешным выступлением сборной России и лимитом на легионеров нет. «В 2008 году легионеры сыграли больше, чем в сезоне 2020/21. Тем не менее, наша сборная выступила лучше», – подчеркнул функционер.

Добавим, что на минувшем Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе, одержав одну победу в трех матчах.