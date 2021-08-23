Жозе Моуринью: Шомуродов очень опасен на свободных пространствах

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал сильные качества форварда своей команды Элдора Шомуродова.

Напомним, что 26-летний узбекистанец пополнил состав римлян 2 августа. Сумма его трансфера из «Дженоа» составила 17,5 миллионов евро. В двух первых играх за «волков» форвард забил один гол и отдал один ассист.

– Шомуродов способен играть как слева в атаке, так и в паре с Абрахамом в центре. Пока оба этих игрока не находятся в оптимальной форме, поэтому я решил поставить Пеллегрини на позиции под нападающим. Что касается Шомуродова, то он очень опасен на свободных пространствах, – цитирует Моуринью DAZN.

Ранее Шомуродов выступал в чемпионате России, защищая цвета «Ростова» в период с 2017 по 2020 год. За клуб РПЛ он отличился 18 забитыми мячами и 12 результативными передачами в 91 проведенной встрече.