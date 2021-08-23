Сергей Прядкин: У РПЛ одна из лучших инфраструктурных баз в мире

Президент российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин оценил свою работу на посту главы организации, а также отметил, что у России одна из лучших инфраструктур в мире.

«Трудно выделить что-то одно. Если говорить об инфраструктуре, видно все: сегодня у РПЛ одна из лучших инфраструктурных баз в Европе и в мире. Понятно, что главная заслуга принадлежит государству и акционерам клуба, вложившим собственные средства в строительство стадионов.

В свою очередь, мы много лет создаем условия для улучшения этой системы: это касается и требований, необходимых для производства качественного ТВ-сигнала, систем контроля и контроля доступа на стадион, а также внедрения качественной инфраструктуры. критерии лицензирования и другие вещи. Все это вместе свидетельствует о том, что лига в этом отношении вышла на новый уровень», – приводит лова Прядкина ТАСС.