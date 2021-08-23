Бывший руководитель пресс-службы «Спартака» принят на работу в РФС

Бывший руководитель пресс-службы «Спартака» Ярослав Кулемин объявил о начале работы в Российской футбольном союзе (РФС).

– С сегодняшнего дня я работаю руководителем медиа-направления в Проектном офисе РФС. Ключевая задача на ближайший сезон – модернизировать ФНЛ, которая теперь объединяет два дивизиона. Это долгосрочный проект, но первые результаты вы сможете увидеть совсем скоро. Я рад, что могу поучаствовать в таком важном проекте, который должен определить вектор развития нашего футбола, – приводит слова Кулемина Sport24.

Добавим, что после семи туров нынешнего сезона ФНЛ лидером таблицы является московское «Торпедо», набравшее 19 очков. На второй строчке располагается «Оренбург» (16 очков), а тройку лучших замыкает «Факел» (16 очков). В зоне вылета находятся «Кубань», «Волгарь», липецкий «Металлург» и «Текстильщик».