Ольга Смородская - об отмене лимита: Я очень долго этого ждала

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с «СЭ» отреагировала на предложение снять ограничение на легионеров в чемпионате России «Тинькофф».

«Полностью поддерживаю! Я очень долго этого ждала. Это шаг вперед и свободная конкуренция. И в ней нужно побеждать, чтобы занять свое место на поле, поэтому этот шаг поможет нашему футболу двигаться вперед», - сказала «СЭ» Смородская.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит 8 + 17, то есть не более восьми иностранцев в заявке на сезон.