«Наполи» составит конкуренцию «Фиорентине» и «Ювентусу» в борьбе за Пьянича

Центральный полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в чемпионат Италии.

По информации Corriere dello Sport, в услугах 31-летнего боснийца всерьез заинтересован «Наполи», намеренный усилить свою среднюю линию до конца летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось о том, что хавбека хотят подписать «Фиорентина», а также его бывший клуб – «Ювентус», в составе которого футболист стал четырехкратным чемпионом Италии.

Пьянич выступает за «Барселону» с сентября 2020 года. В составе «сине-гранатовых» он провел 30 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт истекает летом 2024-го.

Портал Transfermark оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.