Владимир Пономарев: Не думаю, что Карпин будет использовать Дзагоева в составе сборной России

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил возможный вызов хавбек армейского клуба Алана Дзагоева в сборную России на сентябрьские матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2022.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил о том, что 31-летний футболист может быть включен в окончательную заявку сборной на предстоящие игры.

– Я слышал о возможном вызове Дзагоева. Мне кажется, тут Карпин больше поддержать его хотел. Воодушевить, вдохновить игрока. А так, конечно, он не будет его использовать. Все-таки молодежь уже играет. И Карпин уже старается ее запускать – это правильно: ребята молодые и дерзкие. А наши ветераны уже свое взяли. Но, конечно же, Дзагоеву еще хочется блеснуть и поиграть за сборную, – цитирует Пономарева «Матч ТВ».

Напомним, что в составе российской сборной полузащитник отыграл 59 матчей, забил девять голов и отдал девять ассистов. В последний раз хавбек вызывался в национальную команду в октябре 2018 года на матчи Лиги наций.

В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА четыре встречи, отличившись одной результативной передачей.