Рамирес провел 100-й матч в составе «Краснодара» в РПЛ

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о том, что левый защитник команды Кристиан Рамирес провел свою сотую игру в составе «быков» в рамках чемпионата России.

Вчера, 22 августа, 27-летний эквадорец вышел в стартовом составе краснодарцев на матч пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:2), однако он не смог отличиться результативными действиями.

Напомним, Рамирес перешел в «Краснодар» в январе 2017 года. В общей сложности он провел за команду 139 встреч, в которых забил один гол и отдал девять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

После пяти туров подопечные Виктора Гончаренко занимают девятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав шесть очков.