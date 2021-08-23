Дортмундская «Боруссия» подпишет защитника «Лейпцига» Хальстенберга до конца трансферного окна

Левый защитник «Лейпцига» Марсель Хальстенберг находится в шаге от перехода в дортмундскую «Боруссию».

По информации Leipziger Volkszeitung, руководство «шмелей» рассчитывает подписать 29-летнего немца до конца августа. Отмечается, что «быки» готовы продать своего футболиста, поскольку следующим летом игрок может уйти на правах свободного агента.

Напомним, Хальстенберг защищает цвета «Лейпцига» с августа 2015 года – на его счету 185 матчей, в которых он забил 13 голов и отдал 23 ассиста.

В составе сборной Германии футболист провел девять встреч (1 гол).