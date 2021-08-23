Динияр Билялетдинов: Отмена лимита – одно из решений, которое может помочь российскому футболу

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров в сезоне-2022/23.

Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков подтвердил намерение отменить лимит на иностранных игроков.

– Я не против отмены лимита, если это будет вкупе с чем-то еще. Должны быть какие-то ограничения, чтобы все подряд не ехали – качество лиги точно от этого не повысится. Одной отменой в любой случае ничего не решишь. Отмена лимита – одно из решений, которое может помочь, но плюсом к другим движениям, хотя реформы созрели. Прежде всего, в области детского спорта, – цитирует Билялетдинова Sport24.

Напомним, что в данный момент клубы РПЛ могут внести в свою заявку на матчи лиги восемь иностранных футболистов.