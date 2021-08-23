Геркус раскритиковал «Локомотив» за троллинг Крыховяка после матча с «Краснодаром»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил действия пресс-службы железнодорожников после матча пятого тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1).

Напомним, что после победы над краснодарцами столичная команда в своих социальных сетях опубликовала фотографию, на которой был изображен бывший игрок клуба – хавбек Гжегож Крыховяк. Публикация имела следующую подпись: «Выбирай правильные цвета».

– Стыд и позор. Стыд не только в содержании поста, абсолютно неуважительном прежде всего к самим себе и своей истории. А еще и в том, что цвета клуба «Локомотив» неправильные. «Локо» НЕ красно-зелено-белые. Хотя хоккеисты могут и путать, – написал Геркус на своей странице в Twitter.

2 августа этого года 31-летний Крыховяк покинул состав железнодорожников. В московском клубе польский игрок провел 109 матчей, забил 23 гола и отдал 15 ассистов. Сам футболист после своего перехода в стан «быков» сообщил о том, что решение о его трансфере было принято именно «Локомотивом».