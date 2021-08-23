Джанлуиджи Доннарумма: Конкуренция с Навасом в «ПСЖ» меня не пугает

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что готов соперничать с Кейлором Навасом за место основного голкипера в составе парижского клуба.

Напомним, что 22-летний итальянец пополнил состав парижан 14 июля этого года, подписав пятилетний контракт. В трех стартовых турах чемпионата Франции на поле неизменно выходил именно Навас.

– Конкуренция в составе «ПСЖ» меня не пугает. Безусловно, Навас является великолепным вратарем, однако я перешел в Париж для того, чтобы получать игровую практику. Думаю, что наше с Кейлором соперничество позволит обоим находиться в хорошей форме. Конкуренция в больших клубах – это нормально, с этим нет никаких проблем, – цитирует Доннарумму Get French Football News.

На данный момент подопечные Маурисио Почеттино занимают первое место в турнирной таблице лиги 1, набрав девять очков. 29 августа парижане сыграют в гостях против «Реймса».