Владислав Радимов: При отмене лимита надо понимать, какого качества легионеров будут привозить в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент РФС Александр Дюков подтвердил намерение организации отменить лимит на иностранных игроков, начиная с сезона-2022/23.

– Российский футбол сейчас не на лидирующих позициях. Если отменять лимит, то надо понимать, какого качества легионеров будут привозить в РПЛ. Помните, в Англии, например, был критерий по количеству матчей за сборную? Конечно, сейчас это не очень актуально, но легионеры не покупались там дешевле определенной суммы, – приводит слова Радимова «Чемпионат».

Напомним, что в данный момент клубы РПЛ могут внести в свою заявку на матчи лиги восемь иностранных футболистов.