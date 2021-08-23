Вячеслав Колосков: Если мы полностью уберем лимит, то останемся без сборной России

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал возможную отмену лимита легионеров в чемпионате России.

Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил о том, что организация всерьез рассматривает вариант с отменой лимита на иностранных игроков, начиная с сезона-2022/23.

– Если убирать лимит, то нужен отбор иностранцев по их качеству и подготовке. Как это сделано в Англии. Вот это главное. Если мы полностью уберем лимит, то останемся без сборной! Мы же видим, что в ведущих командах по семь-восемь легионеров играют. Из кого тогда собирать национальную команду? – цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ограничение на иностранных игроков в РПЛ действует с 2005 года. С прошлого сезона российские клубы могут заявить лишь восемь легионеров.