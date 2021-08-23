В «Локомотиве» разъяснили свою публикацию о Крыховяке после матча с «Краснодаром»

Московский «Локомотив» прокомментировал свою публикацию про экс-футболиста клуба Гжегожа Крыховяка в социальных сетях после встречи пятого тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

Напомним, что накануне в официальном твиттере красно-зеленых появилась запись, в которой был изображен хавбек, сейчас выступающий в стане «быков». В публикации имелась следующая подпись: «Выбирай правильные цвета».

В московском клубе объяснили, что был «коммуникационный план для матча с «Краснодаром», основанный на том, что между соперниками есть общая черта — зеленый цвет».

«Подпись к публикации не была попыткой обидеть лично Гжегожа, а выбранные для галереи изображения показывают честную борьбу на футбольном поле. Мы понимаем, что общественный резонанс оказался негативным, поскольку болельщики усмотрели в публикации желание обидеть бывшего игрока, который вместе с клубом выигрывал трофеи, забивал голы и самоотверженно действовал на поле. Указание на выбор правильных цветов в контексте клубной коммуникации не является оскорблением для тех, кому этот посыл адресован. «Локомотив» не преследовал цели оскорбить Крыховяка», — приводит Sport24 текс заявления пресс-службы железнодорожников.

Добавим, что Гжегож дважды в составе «Локотива» становился обладателем Кубка России. 2 августа 31-летний поялк стал игроком «Краснодара».