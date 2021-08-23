Олег Романцев: Всегда был против засилья легионеров в нашем футболе, но отмену лимита поддерживаю

Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался относительно инициативы РФС по отмене лимита на легионеров.

«Хорошо это или плохо - покажет только время, извините за банальность. Но я считаю, что такое решение заставит многих российских футболистов быть более требовательными к себе, и они поймут, что теперь для попадания в состав нужна игра на пределе, такая же работа на тренировках и максимальная отдача. Одного паспорта для того, чтобы выходить на поле, будет недостаточно. Говорю об этом, несмотря на то, что всегда выступал против засилья легионеров в российском футболе. Но против того, чтобы в нем появлялись те, для кого наша страна будет местом, где можно быстро заработать и уехать», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что союз выступил с предложением к клубам РПЛ отказаться от лимита на легионеров. При этом он отметил, что прямой связи между выступлением сборной России и ограничением на иностранных футболистов не существует.

Добавим, что сейчас в российской премьер-лиге действует лимит – не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. На поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.