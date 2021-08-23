Шамиль Газизов: По отмене лимита на легионеров желательно сделать переходный период - год или два

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к возможной отмене лимита легионеров в РПЛ.

«Мы поговорили: каждый высказал свое мнение. Большинство клубов за гладкий чемпионат. Аргумент простой — спортивный принцип больше превалирует как раз в таком формате, где каждый сыграет с каждым, а случайностей будет меньше. Да и экономически многое нас не устроило.

Что касается лимита, все понимают, что сейчас надо еще поработать при нынешнем лимите, но со временем переходить на другие форматы. 10+15? Понятно, что это не сейчас. Мы же не можем принять, а в следующем году отменить — это неправильно. Большинство клубов за рациональное зерно, но еще год-два надо поработать при нынешнем лимите. За это время приготовить нормальный переход», - цитирует функционера «Чемпионат».

Напомним, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС выступил с предложением к клубам премьер-лиги отказаться от лимита. Cейчас в РПЛ ограничение на число иностранных футболистов в формате «8+17».