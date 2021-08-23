ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Специя 0
Португалия - Сегунда 20:00 Вилафранкензе 0 Ковильян 0
Испания - Сегунда 21:00 Мирандес 0 Аморебьета 0
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Милан 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Вест Хэм Юнайт 0 Лестер Сити 0
Испания - Сегунда 23:00 Леганес 0 Бургос 0
23 августа 17:30
автор: Александр Поволоцкий

РПЛ прокомментировала информацию о возможном смягчении лимита на легионеров

Общее собрание клубов лиги должно состоятся 31 августа.

Пресс-служба Российской премьер-лиге прокомментировали информацию о том, что большинство клубов РПЛ выступили за смягчение лимита и переход на схему «10+15».

«Сегодня состоялось рабочее совещание с клубами РПЛ, на котором представители лиги и клубов обменялись мнениями по поводу предлагаемых реформ. Процесс реформирования - очень сложный и масштабный, он требует внимания и времени на тщательную проработку. Лига и клубы продолжат обсуждение, мы находимся в постоянном контакте по этому вопросу с РФС и всеми заинтересованными сторонами», - приводит «Чемпионат» текс сообщения лиги.

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Добавим, что с сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит в формате «8 легионеров+17 россиян» в заявке на чемпионат.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
UFC on ESPN 29: Каннонье единогласным решением судей победил Гастелума"Спартак" не смог победить в ТулеРоссиянин Усман Нурмагомедов укрепил свои позиции в рейтинге BellatorВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеКарпин оценил игру в матче РПЛ Смолова одним словом
«Надо не о лимите думать, а наводить порядок с зарплатами». Герасимец — о реформах нашего футбола
Известный в прошлом полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал «Плеймейкеру» инициативу РФС отказаться от лимита на легионеров в российском футболе.
Лимит в нашем футболе ослабят до «10+15», чемпионат оставят гладким. Клубы РПЛ обсудили, как жить дальше
На общем собрании Лиги были подняты актуальные вопросы.
Диплом, но не с отличием. Как Рублев с треском проиграл финал «Мастерса» Звереву
После первой в карьере победы над Даниилом Медведевым в полуфинале Андрей Рублев не сумел выиграть «Мастерс» в Цинциннати, потерпев чувствительное поражение от Александра Зверева из Германии – 2:6, 3:6.
В Италии — веселуха. «Ювентус» сразу потерял два очка, а у Роналду отобрали победный гол на последних секундах
В первом туре Серии А «Ювентус» в гостях не смог переиграть «Удинезе» (2:2), упустив преимущество в два мяча.
Азербайджан не заметили. Наши волейболистки даже в ослабленном составе оформили разгром на Евро
Во втором туре волейбольного чемпионата Европы российская женская сборная в трех партиях победила команду Азербайджана.
«Спартак» заметно отстал при идеальном календаре. Провал на 100-летний юбилей обеспечен?
Пятый тур РПЛ окончательно отбросил «Спартак» от ведущей группы команд, поставив красно-белых на восьмое место. Абсолютно, надо заметить, заслуженное.
С таким Смоловым сборной России Дзюба не нужен. Как «Локомотив» победил «Краснодар»
В центральном матче пятого тура РПЛ железнодорожники на своем поле переиграли «быков» благодаря дублю Федора Смолова (2:1) и догнали в турнирной таблице «Зенит».
Стали известны первые победители Elton Ultra. Алексей Смертин пробежал 90 км с тринадцатым временем
В Волгоградской области проходит уникальный ультрамарафон в окрестностях минерального озера Эльтон. Участники соревнуются на различных дистанциях в условиях 40-градусной жары и полупустыни.
«Локо» умеет дома играть с «Краснодаром» — и победит в один мяч». Ловчев — о гвозде тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (22 августа, 16:00).
Каннонье буднично побил Гастелума, а чилийский ноунейм совершил феерический нокаут (видео)! Итоги UFC Vegas 34
«Плеймейкер» подводит итоги турнира UFC Vegas 34, в главном бою которого американский средневес Джаред Каннонье победил соотечественника Келвина Гастелума.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика