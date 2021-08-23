РПЛ прокомментировала информацию о возможном смягчении лимита на легионеров

Пресс-служба Российской премьер-лиге прокомментировали информацию о том, что большинство клубов РПЛ выступили за смягчение лимита и переход на схему «10+15».

«Сегодня состоялось рабочее совещание с клубами РПЛ, на котором представители лиги и клубов обменялись мнениями по поводу предлагаемых реформ. Процесс реформирования - очень сложный и масштабный, он требует внимания и времени на тщательную проработку. Лига и клубы продолжат обсуждение, мы находимся в постоянном контакте по этому вопросу с РФС и всеми заинтересованными сторонами», - приводит «Чемпионат» текс сообщения лиги.

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Добавим, что с сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит в формате «8 легионеров+17 россиян» в заявке на чемпионат.