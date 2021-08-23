«Локомотив» анонсировал переход француза Бека-Бека кадрами из советского фильма (видео)

Московский «Локомотив» опубликовал новую запись, в которой прослеживается намек на переход полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека.

На странице железнодорожников опубликован отрывок из советского кинофильма «Формула любви». В нем продемонстрирован эпизод с приездом графа Калиостро, а героиня Татьяны Пельтцер произносит несколько фраз по-французски.

Добавим, что в минувшем сезоне Бека-Бека провел 25 матчей в лиге 2 и забил один гол. Также он выступил за сборную Франции на Олимпиаде в Токио. В его активе три матча.