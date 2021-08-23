Президент «Кана» озвучил сумму трансфера Бека-Бека в «Локомотив»

Президент «Кана» назвал переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в московский «Локомотив» - одной из дорогостоящих сделок в истории французского клуба.

«Мы получим за него шесть-семь миллионов евро плюс еще миллион в виде бонуса. Не привык говорить о цифрах, но это первый подобный трансфер для клуба с момента моего прихода. В нынешней сложной финансовой ситуации я считаю, что эта сумма соответствует Алексису. Самым крупным трансфером для «Кана» стала продажа Н'Голо Канте за восемь миллионов, поэтому я рад за наш клуб и его финансовые достижения», — цитирует Оливье Пике France Bleu.

Отметим, что «Локомотив» пока официально не объявлял о покупке Бека-Бека. В твиттере железнодорожников появилась запись, намекающая на переход француза.

В минувшем сезоне Бека-Бека провел 25 матчей в лиге 2 и забил один гол.