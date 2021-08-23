Бывший защитник «Локомотива» Игнатьев может перейти в «Спартак»

Защитник казанского «Рубина» Владислав Игнатьев может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Как сообщает «Чемпионат», красно-белые планируют приобрести правого защитника до конца трансферного окна. Поиски иностранного футболиста на эту позицию пока не увенчались успехом, после чего в руководстве клуба обратили внимание на 34-летнего россиянина. Отмечается, что стороны готовы начать переговоры в ближайшее время.

Добавим, что перед началом текущего сезона Игнатьев заключил однолетний контракт с «Рубином». К слову, в минувшем сезоне РПЛ он провел 16 матчей, забил три гола и отдал два голевых паса.