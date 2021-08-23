«Локомотив» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Кана» Бека-Бека (фото)

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека заключил контракт с московским «Локомотивом».

Как сообщает официальный сайт железнодорожников, соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года. Ранее президент «Кана» заявил, что покупка игрока обошлась российскому клубу в семь миллионов евро.

«Я знал многое о «Локомотиве» перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре с «Краснодаром». Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче», – заявил французский хавбек.

Напомним, Бека-Бека выступал за сборную Франции на Олимпиаде в Токио. Также он играл за юношеские и молодежные составы.

К слову, в прошлом сезоне лиги 2 и Кубка страны хавбек провел 27 матчей и забил один гол.