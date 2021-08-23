Первый канал покажет в прямом эфире матчи отбора ЧМ-2022 сборной России с Хорватией и Кипром

Первый канал покажет в прямом эфире ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с участием сборной России.

Как сообщает дирекция общественных связей телеканала, 1 сентября в 21:35 по московскому времени начнется трансляция встречи подопечных Валерия Карпина с командой Хорватией. Матч между сборными Кипра и России будет показан в субботу, 4 сентября. Начало трансляции в 18:45 (мск).

Напомним, что российская команда после трех матчей с шестью очками занимает второе место в группе H. Лидируют в таблице хорваты (6), киприоты (4) располагаются на четвертой строчке.

Добавим, что 7 сентября сборная России сыграет на своем поле с Мальтой.