«Севилья» обыграла на выезде «Хетафе»

Диплом, но не с отличием. Как Рублев с треском проиграл финал «Мастерса» Звереву

После первой в карьере победы над Даниилом Медведевым в полуфинале Андрей Рублев не сумел выиграть «Мастерс» в Цинциннати, потерпев чувствительное поражение от Александра Зверева из Германии – 2:6, 3:6.