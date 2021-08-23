«Севилья» обыграла на выезде «Хетафе»

«Севилья» обыграла в гостях «Хетафе» в матче второго тура чемпионата Испании.
Встреча на поле «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Юлиана Лопетеги.
Автором победного гола стал Эрик Ламела. Аргентинский полузащитник «Севильи» отличился на 93-й минуте встречи.
Таким образом, «Севилья» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» (0) располагается на 18-й строчке.
В третьем туре подопечные Мичела Гонсалеса сыграют в гостях с «Барселоной». Встреча состоится 29 августа. Днем ранее «Севилья» проведет гостевой матч с «Эльче».