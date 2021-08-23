Новичок «Эльче» Маскарель отклонил предложения «Зенита» и «Локомотива»

Полузащитник «Шальке» Омар Маскарель пополнил состав «Эльче».

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, контракт с 28-летним футболистом заключен на один год. Маскарель стал игроком «Эльче» в качестве свободного агента.

По информации Fichajes, Омар отклонил предложения петербургского «Зенита» и московского «Локомотива». Также экс-футболистом «Шальке» интересовался «Бешикташ», но он хотел вернуться в чемпионат Испании.

В минувшем сезоне Маскарель провел 24 матча в бундеслиге, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.