«Вест Хэм» переиграл на своем поле «Лестер»

Лондонский «Вест Хэм» в домашнем матче второго тура английской премьер-лиги обыграл «Лестер» со счетом 4:1.

У победителей дубль оформил хавбек Майкл Антонио (80-я и 84-я минуты встречи). По мячу забили Пабло Форнальс (26) и Мохамед Саид Бонрахма (56).

Автором единственного гола «Лестера» стал полузащитник Юри Тилеманс (69).

Таким образом, «Вест Хэм» поднялся на первое место таблицы АПЛ, набрав шесть очков в двух стартовых турах. «Лестер» расположился на 12-й строчке, имея в активе три очка.

28 августа «молотобойцы» сыграют дома с «Кристал Пэлэс», а «Лестер» проведет выездной матч с «Норвичем».