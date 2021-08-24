ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 20:15 Патронато 0 Банфилд 0
Лига чемпионов 22:00 Ференцварош 0 Янг Бойз 0
Лига чемпионов 22:00 ПСВ Эйндховен 0 Бенфика 0
Лига чемпионов 22:00 Лудогорец 0 Мальмё 0
Аргентина - Примера 22:30 Колон 0 Атлетико Сармь 0
24 августа 06:14
автор: Александр Бойченко

«ПСЖ» сделал новое предложение Мбаппе по контракту на пять лет

Сообщается, что француз по-прежнему настроен уйти из Парижа.

«Пари Сен-Жермен» начал рассматривать вариант продажи нападающего Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой на RMC Sport.

По словам источника, это произошло после того, как француз в очередной раз отклонил предложение ПСЖ о продлении контракта. Парижане предложили Мбаппе пятилетний контракт с возможностью продления еще на сезон, а также повышение зарплаты.

Текущий контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2022 года. Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В последнем сезоне чемпионата Франции форвард провел 31 матч, забил 27 мячей и сделал семь результативных передач. Он также забил восемь голов в 10 матчах Лиги чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе провел четыре матча и отметился одной результативной передачей.

В новом сезоне Лиги 1 Мбаппе забил 1 гол и сделал 2 передачи в 3 матчах.

источник: AS
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Олег Романцев выступил за отмену лимита на легионеровРоссийские хоккеистки одолели швейцарок в стартовом матче чемпионата мира"Зенит" потерял очки в Уфе и лидерство в чемпионатеИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФЧем состав Карпина отличается от выбора Черчесова
Как на ЧМ-2018… Российские пляжники уничтожили японцев и начнут плей-офф матчем с Испанией
На чемпионате мира по пляжному футболу наша сборная победила Японию (7:1), заняла первое место в группе А и вышла в четвертьфинал.
Обидно за Федоровцеву! Наша 17-летняя звезда творила чудеса, но Россия проиграла Бельгии на чемпионате Европы
Российские волейболистки упустили победу на континентальном первенстве в Белграде, несмотря на усилия Арины Федоровцевой (28 очков с 6 эйсами!) и перевес в две партии.
«Надо не о лимите думать, а наводить порядок с зарплатами». Герасимец — о реформах нашего футбола
Известный в прошлом полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал «Плеймейкеру» инициативу РФС отказаться от лимита на легионеров в российском футболе.
Лимит в нашем футболе ослабят до «10+15», чемпионат оставят гладким. Клубы РПЛ обсудили, как жить дальше
На общем собрании Лиги были подняты актуальные вопросы.
Диплом, но не с отличием. Как Рублев с треском проиграл финал «Мастерса» Звереву
После первой в карьере победы над Даниилом Медведевым в полуфинале Андрей Рублев не сумел выиграть «Мастерс» в Цинциннати, потерпев чувствительное поражение от Александра Зверева из Германии – 2:6, 3:6.
В Италии — веселуха. «Ювентус» сразу потерял два очка, а у Роналду отобрали победный гол на последних секундах
В первом туре Серии А «Ювентус» в гостях не смог переиграть «Удинезе» (2:2), упустив преимущество в два мяча.
Азербайджан не заметили. Наши волейболистки даже в ослабленном составе оформили разгром на Евро
Во втором туре волейбольного чемпионата Европы российская женская сборная в трех партиях победила команду Азербайджана.
«Спартак» заметно отстал при идеальном календаре. Провал на 100-летний юбилей обеспечен?
Пятый тур РПЛ окончательно отбросил «Спартак» от ведущей группы команд, поставив красно-белых на восьмое место. Абсолютно, надо заметить, заслуженное.
С таким Смоловым сборной России Дзюба не нужен. Как «Локомотив» победил «Краснодар»
В центральном матче пятого тура РПЛ железнодорожники на своем поле переиграли «быков» благодаря дублю Федора Смолова (2:1) и догнали в турнирной таблице «Зенит».
Стали известны первые победители Elton Ultra. Алексей Смертин пробежал 90 км с тринадцатым временем
В Волгоградской области проходит уникальный ультрамарафон в окрестностях минерального озера Эльтон. Участники соревнуются на различных дистанциях в условиях 40-градусной жары и полупустыни.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика