«ПСЖ» сделал новое предложение Мбаппе по контракту на пять лет

«Пари Сен-Жермен» начал рассматривать вариант продажи нападающего Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой на RMC Sport.

По словам источника, это произошло после того, как француз в очередной раз отклонил предложение ПСЖ о продлении контракта. Парижане предложили Мбаппе пятилетний контракт с возможностью продления еще на сезон, а также повышение зарплаты.

Текущий контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2022 года. Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В последнем сезоне чемпионата Франции форвард провел 31 матч, забил 27 мячей и сделал семь результативных передач. Он также забил восемь голов в 10 матчах Лиги чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе провел четыре матча и отметился одной результативной передачей.

В новом сезоне Лиги 1 Мбаппе забил 1 гол и сделал 2 передачи в 3 матчах.