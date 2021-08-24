Власти Ниццы закрыли на четыре матча южную трибуну стадиона

Префект департамента Приморские Альпы объявил о закрытии южной трибуны домашнего стадиона «Ниццы» после инцидентов в матче с «Марселем».

«Столкнувшись с серьезностью инцидентов, не дожидаясь принятия санкций Профессиональной футбольной лигой (LFP), префект Приморских Альп принял сегодня следующее решение: закрыть южную трибуну, где произошли инциденты, на четыре домашних матча », - сообщает Le Matin заявление префектуры.

Сообщается также, что в рамках расследования один из участников инцидента был задержан и взят под стражу.