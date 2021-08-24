Контракт Карпина со сборной России будет продлен до марта, если команда попадет в стыковые матчи

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, на каких условиях был подписан контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Мы сотрудничаем с Карпиным в рамках подписанного контракта. Он будет автоматически продлен в декабре, если национальная команда получит право на участие в стыковых матчах, и в этом случае он будет действовать до марта. Если говорить о подписании нового соглашения, то в декабре мы планируем встретиться, подвести итоги нашего сотрудничества и только после этого принять решение.

Что касается отбора на чемпионат мира, то это, безусловно, важная задача. В тренерском контракте это не прописано отдельной задачей, но все мы, как и Валерий Георгиевич, понимаем, что это очень важно для нас», - сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

Предыдущим тренером сборной России был Станислав Черчесов, с которым сборная дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира и вышла в финальную стадию Евро-2020.