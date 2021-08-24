Дмитрий Хохлов: Отмена лимита должна включать стандарты качества для приезжающих легионеров

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Отменять лимит нужно однозначно. Я выступаю за это. «10+15» — это как минимум, лучше полная отмена. Но опять же полная отмена должна включать какие-то стандарты качества, по которым легионеры будут приезжать сюда», - приводит слова специалиста «Спорт день за днем».

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.